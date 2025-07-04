Повторна атака на Кривий Ріг: збільшилася кількість поранених, є значні руйнування

У Кривому Розі збільшилася кількість поранених внаслідок російських ударів / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

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Кількість поранених у Кривому Розі внаслідок повторної атаки росіян у п’ятницю, 4 липня, зросла до 8 осіб. Троє з них госпіталізовані, їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості, решта перебувають на амбулаторному лікуванні. Загиблих внаслідок обох атак, на щастя, немає.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Деталі атаки на Кривий Ріг

Цього дня Кривий Ріг зазнав двох ворожих атак. У першій половині дня місто було атаковано двома «Шахедами» та ще однією повітряною ціллю, яка пролетіла 100 кілометрів. За попередніми даними військових, ціль, ймовірно, була гібридом авіабомби та ракети типу «Грім Е-1».

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Внаслідок ранкового удару постраждало 6 чоловіків, зокрема двоє рятувальників, які прибули на місце першого «прильоту». П’ятеро були госпіталізовані, їхній стан оцінюється як лекгий.

Ввечері, близько 20-ї години, місто було повторно атаковано трьома ударними БпЛА типу «Шахед». Саме після цієї атаки кількість поранених збільшилася до восьми. Пожежею, яка виникла внаслідок атак, пошкоджено два багатоквартирні будинки, навчальний заклад, готель і транспортні засоби. Пожежі оперативно ліквідували рятувальники.

Ліквідація наслідків удару по Кривому Рогу

За інформацією голови Ради оборони міста Олександра Вілкула, внаслідок влучань були пошкоджені лінії електропередачі, що призвело до тимчасових знеструмлень частини міста та зупинки руху швидкісного трамваю і тролейбусів на окремих ділянках. Енергетики та ремонтні бригади оперативно провели перемикання і відновили рух транспорту та електропостачання.

До ліквідації наслідків ворожої атаки було залучено 170 працівників і 39 одиниць техніки, зокрема від ДСНС 68 рятувальників і 16 одиниць техніки. У найближчій школі розгорнуто штаб допомоги, де видаються будівельні матеріали та приймаються заяви на матеріальну допомогу від міста.

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Нагадаємо, момент атаки по Кривому Рогу зафіксував автомобільний реєстратор. Відео згодом опублікували в Мережі.