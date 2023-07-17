Повторна вдала атака по Кримському мосту стала "принизливим ударом" по Кремлю — FT

Після пошкодження Керченського моста, росіяни зможуть користуватися лише наземним маршрутом через захоплені території на материковій частині України. Однак він перебуває під вогневим ураженням ЗСУ.

Якщо підтвердиться, що удар по Кримському мосту 17 липня здійснила Україна, це стане "принизливим ударом" по Кремлю. Виведення цього об'єкта з ладу вдарить по російській логістиці, адже цей міст є одним із основних маршрутів забезпечення для російських окупантів на півдні України.

Про це пише видання Financial Times.

Зазначається, що повторна вдала атака на предмет особливої гордості російського диктатора Володимира Путіна є болючим репутаційним ударом по Кремлю.

"Якщо підтвердиться, що це був другий український удар по Кримському мосту, відкритому з великою помпезністю російським президентом Володимиром Путіним 2018 року, це завдасть ще одного принизливого удару по репутації Кремля і, ймовірно, по його здатності забезпечувати війська, які тримають в окупації південні регіони України", – пише видання.

У Financial Times нагадали, що внаслідок першого влучання по мосту 8 жовтня 2022 року Росія була змушена тимчасово закрити переправу для ремонту, який тривав кілька місяців.

Тепер повторення минулорічної ситуації ставить під загрозу всю російську логістику, адже Кримський міст є однією із двох основних артерій постачання російських військ технікою та іншим військовим вантажем на окуповану територію українського півдня.

Поки міст не полагодять, постачання для окупантів, які зараз якраз усіляко намагаються стримати український контрнаступ на Запоріжжі, може здійснюватися лише через так званий сухопутний коридор, що проходить через окуповані частини Донецької, Запорізької та Херсонської областей України.

Однак українські воїни тримають цей шлях під вогневим контролем і систематично завдають окупантам проблем, аби використання цього маршруту було для них стало максимально некомфортним.

"Цей шлях вузький і пов'язаний із труднощами, оскільки українські бригади зосередили свою увагу на спробі перерізати цей сухопутний коридор під час свого контрнаступу", – пише видання.

Нагадаємо, на Кримському мосту у ніч проти 17 липня пролунали щонайменше два вибухи. ЗМІ повідомляли, що вони, ймовірно, були спецоперацією Військово-морських сил ЗСУ та Служби безпеки України. Міст атакували нібито за допомогою надводних дронів.

Що відомо про удар по Кримському мосту читайте у матеріалі ТСН.ua.

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