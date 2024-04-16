Повторна ВЛК для людей з інвалідністю: у Міноборони відповіли, чи розраховують на їхню придатність

Військовозобов'язані, які після 24 лютого 2022 року отримали II чи III групи інвалідності, мають знову пройти військово-лікарську комісію. Речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін розповів, що у разі, якщо у великої кількості людей не підтвердиться інвалідність, то на це зверне увагу поліція.

Про це він розповів в ефірі телемарафону.

За його словами, були доволі кричущі випадки щодо отримання інвалідності, але про корупційну складову можна буде говорити за підсумком цього процесу.

"Якщо не підтвердиться інвалідність і це буде велика кількість людей, тоді варто на це звернути увагу відповідним органам", — зазначив речник МО.

Водночас, Лазуткін вважає — не доводиться говорити про те, що серед цієї категорії людей є великий мобілізаційний потенціал.

"Про те, що там (у людей з інвалідністю — ред.) величезний мобілізаційний потенціал, напевно, про це говорити не доводиться. Якийсь відсоток можна буде залучити до служби в Силах оборони, але, перш за все, мені здається, що треба мотивувати тих, хто готовий, і тих, хто сумнівається, але розуміє потребу захищати Батьківщину", — прокоментував Лазуткін.

Нагадаємо, в Україні розпочнуть нову хвилю перевірок ВЛК.

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