Повторний наступ на Київ: Білий дім оприлюднив свої спостереження

Про те, що Росія налаштована продовжувати війну довго, твердить і генсекретар Єнс Столтенберг.

У Білому домі поки не бачать ознак повторного наступу росіян на Київ, але уважно стежитимуть за цим найближчим часом, йдеться в ТСН.

Водночас Вашингтон вважає, що Кремль не відмовився від намірів захопити усю Україну і не розглядає всерйоз закінчення цієї війни шляхом дипломатичних переговорів. Про це свідчить принаймні те, як сильно поглибила Москва співпрацю у постачанні озброєння з Ірану.

Про те, що Росія налаштована продовжувати війну довго, твердить і генсекретар Єнс Столтенберг. Очільник Північноатлантичного альянсу закликав забезпечити Україні перемогу шляхом нових постачань зброї, доки Володимир Путін не зрозуміє, що він не може перемогти на полі бою.

Нагадаємо, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю іноземним виданням попередив, що росіяни готують майже 200 тис. нових солдатів і точно підуть у наступ: або на Донбасі, або з півдня, або з Білорусі. Висловив припущення, що можливий повторний наступ і на Київ.

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