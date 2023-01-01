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Повторний наступ на Київ: військовий експерт спрогнозував, чим це закінчиться для армії РФ

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Повторний наступ на Київ: військовий експерт спрогнозував, чим це закінчиться для армії РФ

Фото: Associated Press

Росіяни можуть створити ударне угрупування для повторного наступу.

Військовий експерт Микола Саламаха вважає, що якщо росіяни та білоруси створять ударне угрупування та спробують повторно піти на Київ, їх чекає розгром. 

Про це пише "Еспресо". 

На думку військового експерта, повторний наступ на Київ - це авантюра, яка може погано закінчитись для Росії, адже там їх чекає поразка. 

"Росіяни разом з білорусами можуть створити угруповання військ чисельністю від 50 до 80 тис. чоловік. І навіть спробувати наступати на Північ України. Проте їх чекає розгром. Це авантюра. Однак передбачити їхні нелогічні дії поки неможливо", - наголосив Микола Саламаха. 

Загроза повторного наступу на Київ

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прогнозує, що Росія може спробувати здійснити повторний наступ на Україну. Під загрозою знову Київ. Про це також заявили президент Володимир Зеленський та міністри оборони і закордонних справ Резніков та Кулеба. 

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що росіяни в Білорусі можуть спробувати прорвати північний кордон України.

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Стаття з добірки новин:
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Дата публікації
Перегляди
789
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