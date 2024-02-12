Повторний наступ окупантів на Харків: у ЗСУ зробили заяву

У ЗСУ станом на лютий ударних угруповань окупантів для повторного наступу на Харків наразі не фіксують.

Про це заявив начальник прес-служби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш в ефір телемарафону у понеділок, 12 лютого.

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Він наголосив, що Сили оборони постійно відстежують будь-яке переміщення окупантів вздовж лінії фронту" і "готові до будь-якого розвитку подій".

"Ми продовжуємо встановлювати фортифікаційні споруди на випадок, якщо вони знову підуть в наступ. Цей процес відбувається постійно. Звичайно, що постійно необхідно підвозити якісь матеріали, будувати якісь блокпости, оборонні рубежі. Не лише на цьому напрямку, а й на Лимано-Куп'янському постійно посилюється фортифікація - і для цього вживаються всі необхідні заходи", - запевнив Євлаш.

Нагадаємо, раніше керівник Купʼянської РВА Андрій Канашевич оцінив ризики повторного наступу окупаційних військ на місто.

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