Повторний наступ РФ на Харків та Суми: генерал Маломуж назвав кількість військ, які потрібно для цього

Російські війська не можуть постійно підтримувати активні наступальні дії на всіх напрямках.

Повторний наступ російських окупантів на Харків та Суми є малоймовірним. Для цього РФ потрібно назбирати мільйон осіб особового складу, що є неможливим.

Таку думку висловив Генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010) Микола Маломуж в ефірі Еспресо.

"Сьогодні зробити щось непомітно дуже складно. Адже Агентство з національної безпеки має достатньо інформації про плани російського керівництва. Зокрема, плани Міноборони та Генштабу РФ. До того ж Україна має достатньо розвідувальної інформації про плани Росії. Тому будь-які скупчення російських військ на Купʼянському напрямку й далі на кордоні Харківської та Сумської області будуть відразу нам видні", - пояснив Маломуж.

Генерал наголошує, що російські війська не можуть постійно підтримувати активні наступальні дії по всіх напрямках.

"Підготувати нове потужне угруповання для повторного наступу на Харків та Суми для них дуже складно. Організувати стратегічний наступ на два міста для них сьогодні нереально", - підсумував він.

Нагадаємо, Росія атакує Харків на Великдень. Зростає кількість постраждалих. За останніми даними, відомо про семеро поранених.

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