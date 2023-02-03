Повторний наступ Росії: у ЗСУ назвали напрямок, де окупанти можуть несподівано атакувати

Попри те, що російські військові сконцентрували зараз свої сили на сході, не можна виключати "несподіваного активного удару" на півдні.

Про це повідомляє речниця оперативного командування "Південь" Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Те, що вони перекидають більш підготовлені сили на схід – зрозуміло, що там зараз сконцентрований їхній пріоритет. Але південний регіон завжди залишався у них у полі зору - вони не випускають його з-під контролю і тримають як додатковий напрямок, на якому може бути завдано, скажімо так, несподіваного активного удару", - сказала Гуменюк.

Вона зауважила, що окупанти постійно змінюють тактику, вони маневрують усіма наявними ресурсами.

"Навіть якщо спостерігати за корабельним угрупуванням, то носії, навіть без особливих причин, можуть з'являтися та заходити до пунктів базування", - пояснила Гуменюк.

Новий наступ Росії

Нагадаємо, наприкінці січня президент України Володимир Зеленський попередив, що новий великий наступ російських окупантів може початися на будь-якому напрямку. Втім, глава держави впенений, що плани РФ окупувати більше територій України проваляться.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк також вважає, що новий наступ Росії на Україну вже не буде таким, як у ніч з 23 на 24 лютого 2022 року через брак ресурсів у ворога та зміну позиції країни-агресорки.

Першим, хто попередив, що РФ готується до нового великого наступу на Україну, був головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. За його словами, задля цього Путін збирає угруповання до 200 тис. військ, яке може кинути в наступ у січні-лютому або навесні. На його думку, під загрозою може опинитися Київ.

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