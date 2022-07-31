Повторний обстріл Миколаєва: не виходьте на вулицю!

Знову потужні вибухи лунають у Миколаєві.

Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич у повідомленні у Telegram-каналі.

Не виходьте на вулицю!

Залишайтесь в укриттях і дотримуйтесь правила двох стін!

Не нехтуйте особистою безпекою!

Нагадаємо, 29 липня, під час повітряної тривоги російські окупанти обстріляли Миколаїв касетними снарядами, влучили поряд із зупинкою громадського транспорту.

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