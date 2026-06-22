Росіяни повторно вдарили по критичному об’єкту на Харківщині: багато поранених

Рятувальники ДСНС (ілюстративне фото) / © ДСНС

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У Богодухівській громаді Харківської області четверо людей зазнали поранень через повторний російський удар по об’єкту критичної інфраструктури.

Про це повідомив міський голова Богодухова Володимир Бєлий, передає “Суспільне”.

За його словами, під удар потрапив один із найважливіших інфраструктурних об’єктів громади. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

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“Під удари потрапив один із найважливіших об’єктів критичної інфраструктури громади. Нам вдалося вчасно евакуювати та зберегти комунальну техніку. На жаль, сьогодні під час повторного влучання по підприємству є четверо поранених”, — повідомив Бєлий.

У громаді зазначили, що завдяки своєчасним діям вдалося евакуювати та зберегти комунальну техніку. Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Раніше ми писали, що Богодухів на Харківщині понад чотири роки вважався відносно безпечним містом. Сюди від обстрілів РФ тікали тисячі переселенців, а місцеві, попри близькість до кордону, розвивали бізнес. Однак останнім часом місто стає постійним об’єктом російського терору.

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