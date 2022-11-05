Повторюють помилки: РФ використовує мобілізованих, щоб відновити наступ у Донецькій області

Для відновлення наступу на Донецькому напрямку ворог може використати мобілізований персонал.

Аналітики з Інституту війни вважають, що російські військові намагаються використати мобілізований персонал, щоб відновити наступ на Донеччині. Швидше за все, їм не вдасться досягти значних операційних успіхів.

Про це йдеться в аналітичному звіті ISW, який опубліковано сьогодні, 5 листопада.

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний 4 листопада повідомив, що російські війська втричі збільшили інтенсивність бойових дій на окремих ділянках фронту, щоденно здійснюючи до 80 штурмів, нагадали аналітики. У Генштабі ЗСУ повідомили, що наразі російські війська зосереджують наступальні дії в напрямку Бахмута, Авдіївки та західної частини Донецької області.

4 листопада речник Східного угруповання військ України Сергій Череватий заявив, що російські війська, ймовірно, намагаються захопити Бахмут і Соледар у Донецькій області, щоб Росія могла оголосити про певний успіх, оголосивши про так зване звільнення Донбасу. Хоча ці досягнення не дадуть Росії контроль над усім регіоном. Череватий також відзначив присутність мобілізованих на Бахмутському напрямку — у районі районі, де в принципі не повинно бути багато мобілізованого персоналу.

За оцінками ISW, 3 листопада російські війська передчасно скористалися недостатньою концентрацією мобілізованого персоналу під час наступу поблизу Бахмута та Вугледара Донецької області.

“Очевидна інтенсифікація російських ударів у Донецькій області, ймовірно, свідчить про те, що російські війська повторюють цю помилку на цій ділянці фронту”, — йдеться в аналітичному звіті.

Раніше стало відомо, що Путін готується до другої хвилі мобілізації. Звісно, процес відбувається таємно і влада не визнає свій програш у війні проти України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін підписав указ про одноразову виплату 195 тисяч рублів мобілізованим та іншим громадянам, які заключили контракт під час "спецоперації" в Україні та проходять військову службу у ЗС РФ.

Російські телеграм-канали повідомляють про численні мітинги, на яких мобілізовані протестують та вимагають обіцяних їм грошей. Подібний протест був зафіксований в Ульяновську, а також у Чувашії, де російський місцевий чиновник кричав до мобілізованих протестувальників, що влада не обіцяла їм виплату 300 000 рублів.

Мобілізація і "холодомор": навіщо Путіну воєнний стан | Політолог Олег Саакян

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