"Повз, міст цілий": СБУ затримала коригувальника вогню на Дніпропетровщині (фото)

Українець, родом із Запорізької області, передавав інформацію щодо позицій ЗСУ російським спецслужбам та особисто перевіряв точність влучань ракет.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

Чоловік був ігроманом і мав фінансові проблеми, тому з легкістю погодився на пропозицію "підзаробити". Зловмисник хотів якнайшвидше отримати гроші, тому активно взаємодіяв з окупантами через Viber і Telegram.

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Представник ФСБ призначив агенту зустріч на окупованій території Херсонської області. За свої послуги зрадник розраховував отримати 20 тисяч гривень.

Спецпризначенці СБУ затримали чоловіка при спробі перебратися на непідконтрольну Україні територію. Наразі йому повідомлено про підозру. За рішенням суду зловмисника взято під варту.

Нагадаємо, у Харкові затримали агента російської ФСБ, який здавав інформацію про місце перебування українських військових.

Фото: СБУ

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