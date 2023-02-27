Пояснила, чому забула текст: українці знайшли Анічку з Маріуполя, яка в Лужниках дякувала окупантам

Після гучного "шабашу" у Лужниках, користувачі соціальних мереж розшукали ту саму Анічку з Маріуполя, яка на сцені подякувала окупанту за порятунок її і "сотні тисяч дітей".

Користувачі мережі з'ясували, що врятована дівчинка далі живе в окупованому Маріуполі. Ба більше, скаржаться, що її цькують і навіть погрожують вбити.

Зокрема, українцям вдалося знайти ролик з вибаченнями про забуті слова від жительки Маріуполя. Після того як відео Анни оприлюднили, вона закрила свою сторінку та видалила попередні ролики.

На одному з них дівчина заявила, що вона розгубилася на сцені, бо на неї дивилися росіяни з трибун.

"Мене зараз дуже сильно хейтять, мене задирають через це і навіть погрожують вбити. Я зараз живу в Маріуполі. За мене заступаються подруги, бо багато людей не вірять, що я маріупольська", – почала зірка "Лужників".

Анна доводить у соцмережах, що її не змушували там виступати. Однак, як їй вдалося з Маріуполя опинитися в Москві вона не пояснила. Дитина пригадала, що піднялася на сцену "зі своїми словами".

Школярка додала, що "людина, яка стояла там, дійсно її рятівник" і весь цей час вони не бачилися.

Українці скептично поставилися до виправдань Анни, зауважили багато розбіжностей та розкритикували її за просування російської пропаганди.

"Як можна забути те, що вигадуєш на ходу?" "Врятував від сімʼї, від хати, міста", "Вона ж сказала, що вивезли. І знову там живе", "Молодець, цього разу текст не забула", "Нереалістично грає", – написали в коментарях.

Нагадаємо, посеред концерту на сцені з'явився ще один нібито військовий "Ангел", він же "дядько Юра". Він нібито рятував дітей у Маріуполі, і діти досі за ним ходять і дякують. Що і продемонстрували на сцені. Якийсь військовий, навколо якого зібралися діти. Присутніх на концерті росіян мала, за задумом авторів цього "цирку", розчулити промова дівчинки, яку нібито "дядя Юра" теж врятував. Втім, дівчинка чесно зізналася, що забула текст.

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