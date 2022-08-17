"Поїдають один одного": Хлань розповів про неодноразове отруєння колаборанта Сальдо

Зрадник вже не раз перебував в лікарні з отруєнням

Ситуація в Херсоні наразі дуже специфічна.

Про це розповів депутат Херсонської облради та військовий територіальної оборони Сергій Хлань.

"Там діяли два "уряди" – колаборантський та фсбшний. Один тепер "поїдає" іншого, що можна простежити на цікавому отруєнні Сальдо", – розповів Хлань.

За його словами, з початку окупації в місті сформувалися два так званих "уряди": колаборантів на чолі з Сальдо та Стрємоусовим, а також "фсбшний – з путінським посіпакою Кірієнком".

Як зазначив Хлань, після окупації колаборант Сальдо вже побував один раз в лікарні. Він просто сказав на одному із заходів, що йому погано і попрямував в госпіталь.

"Є інформація, що той лікувався навіть в Криму, але його змогли відкачати. Після першого отруєння Сальдо несподівано з'явився, коли ЗСУ вдарили по Каховському мосту. Він почав переконувати, що все буде нормально. Згодом зі Стрємоусовим потрохи з'являлися в інформаційному просторі. А далі сталася друга дуже цікава госпіталізація Сальдо. Ймовірно, це також отруєння", – розповів депутат.

Він також зазначив, що перед повторною госпіталізацією Сальдо зустрівся з міністром із "уряду" від ФСБ, який порадив йому підлікуватися. Сальдо погодився, пішов в лікарню і впав в медикаментозну кому. Цікавий збіг.

"Його зустрів "міністр" з фсбшного "уряду" і сказав: "Щось ти погано виглядаєш, тобі треба в лікарню". сальдо подякував і поїхав в лікарню, але перед тим передав свої повноваження Єлісєєву – людині з фсбшного "уряду", – розповів Хлань.

За словами депутата Херсонської облради, люди з ФСБ зараз активно позбавляють колаборантів влади. Ймовірно, все через те, що Сальдо та компанія занадто активно почали розкрадати підприємства.

"Вони почали з державних установ, а закінчили приватними підприємствами. Дійшло до того, що за рішенням сальдо у приватні фірми назначали своїх людей, які просто крали гроші", – розповів Хлань.

Нагадаємо, експерт пояснив, навіщо окупанти стягують сили до Херсонщини та Запоріжжя.

Читайте також: