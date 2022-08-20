"Поїдемо сфотографуємося і все": полонений окупант розказав, як опинився на війні (відео)

Окупант Ярослав Нещенко, який був захоплений у полон українськими захисниками під час одного із боїв, - родом із міста Свердловськ Луганської області.

Чоловік розповів, що на фронт його начебто заманили обманом.

В інтерв'ю українському журналісту і блогеру Володимиру Золкіну окупант повідомив, що прийшов до військкомату по повістці, але не збирався воювати, а сподівався просто пофотографуватися і поїхати додому. Разом з тим, за його словами, із собою в нього вже були речі першої необхідності.

"Мені прийшла повістка. Я прийшов у військкомат і все…звідти поїхав. Ні [не хотів воювати], тому що сказали – поїдемо сфотографуємося і все. Ну, ось фотосесія, типу навчання там…", – розповів полонений.

Нещенко зазначив, що "мобілізовані" чоловіки з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей масово гинуть на полі бою. А тих, кого вдалося повернути із полону, росіяни знову кидають у бій як "гарматне м'ясо".

Нагадаємо, через масову відмову офіцерів-десантників брати участь у бойових діях на території України, у командуванні повітрянодесантних військ РФ прийнято рішення призначати на офіцерські посади контрактників без офіцерських звань і досвіду участі в бойових діях.

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