"Поїхали обслуговувати Донецьк": російські окупанти вкрали у Маріуполі сім вцілілих тролейбусів

Російські окупанти знайшли 7 вцілілих тролейбусів в приміщенні Маріупольського тролейбусно-трамвайного управління та вивезли їх до тимчасово окупованого Донецька.

Їх перефарбовують в кольори "Єдиної Росії" і планують запустити на початку червня.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Окупанти знайшли 7 вцілілих тролейбусів в приміщенні Маріупольського тролейбусно-трамвайного управління. Тролейбуси зазнали долю медичного обладнання - поїхали обслуговувати Донецьк", - написав він.

Андрющенко також додав, що росіяни продовжують руйнувати та розкрадати Маріуполь.

"Росіяни та наші колишні співгромадяни з так званої "ДНР" - єдина в своєму пориві до мародерства нація. Знищення. Руйнування. Та мародерство. Вартістю в 22 тисяч маріупольців і сотні тисяч скалічених життів. Лють. Просто Лють", - наголосив радник мера Маріуполя.

Варто зазначити, що Маріуполь, який зруйнований на 95%, перебуває в блокаді російських окупантів від 1 березня. У місті вже майже три місяці немає жодних комунікацій.

Також читайте Російські окупанти вкрали у Маріуполі унікальне медобладнання - радник мера міста

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 96-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Читайте також: