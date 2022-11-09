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Поїхав просити ракети: в ОП прокоментували візит соратника Путіна до Ірану

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Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Поїхав просити ракети: в ОП прокоментували візит соратника Путіна до Ірану

Николай Птрушев / Фото: Associated Press

В Офісі президента України вважають, що Росія виснажена, але шукає можливості для продовження війни.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Кремль виснажений війною проти України. Саме тому, на його думку, секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев, якого називають одним із найближчих соратників російського президента Путіна, поїхав до Ірану.

Про це він написав у своєму Twitter.

За словами Подоляка, російські ресурси для ведення війни вичерпуються, тому все частіше лунають заклики до переговорів, які Подоляк назвав “істеричними проханнями дати перепочинок”. 

Виснаження військової потуги Кремля радник голови ОП вважає також причиною поїздки секретаря Радбезу до Ірану.

“Візит Патрушева до Тегерана: пошук способу продовжити війну, отримати ракети/дрони, подолати своє ракетне виснаження”, - написав він.

На думку Подоляка, зараз ідеальний час для західних партнерів, щоб подвоїти свою допомогу Україні.

Раніше американський Інститут вивчення війни повідомив про візит Миколи Патрушева до Тегерана. За припущенням експертів, ймовірна мета його поїздки – "обговорення потенційного продажу іранських балістичних ракет Росії".

Нагадаємо, в офіційному повідомленні про візит Патрушева до Ірану вказується, що під час візиту він проведе ряд переговорів високопоставленими політичними та економічними діячами. Зокрема, обговорить розширення двосторонніх відносин.

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Дата публікації
Перегляди
1266
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