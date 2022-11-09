Поїхав просити ракети: в ОП прокоментували візит соратника Путіна до Ірану

В Офісі президента України вважають, що Росія виснажена, але шукає можливості для продовження війни.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Кремль виснажений війною проти України. Саме тому, на його думку, секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев, якого називають одним із найближчих соратників російського президента Путіна, поїхав до Ірану.

Про це він написав у своєму Twitter.

За словами Подоляка, російські ресурси для ведення війни вичерпуються, тому все частіше лунають заклики до переговорів, які Подоляк назвав “істеричними проханнями дати перепочинок”.

Kremlin is exhausted. RF's resources are close to the limit. Hence hysterical requests for a break ("negotiations"). Hence Patrushev's visit to Tehran: looking for a way to continue war, get missiles/drones, fix its missile lack. Now is the perfect time to double aid for Ukraine. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 9, 2022

Виснаження військової потуги Кремля радник голови ОП вважає також причиною поїздки секретаря Радбезу до Ірану.

“Візит Патрушева до Тегерана: пошук способу продовжити війну, отримати ракети/дрони, подолати своє ракетне виснаження”, - написав він.

На думку Подоляка, зараз ідеальний час для західних партнерів, щоб подвоїти свою допомогу Україні.

Раніше американський Інститут вивчення війни повідомив про візит Миколи Патрушева до Тегерана. За припущенням експертів, ймовірна мета його поїздки – "обговорення потенційного продажу іранських балістичних ракет Росії".

Нагадаємо, в офіційному повідомленні про візит Патрушева до Ірану вказується, що під час візиту він проведе ряд переговорів високопоставленими політичними та економічними діячами. Зокрема, обговорить розширення двосторонніх відносин.

Читайте також: