"Поїхав за машиною, тепер - на полігоні": волонтерам на кордоні вручають повістки

На думку волонтера, тепер "певний обсяг машин", які надходили на фронт, "точно загубиться".

Тепер волонтерами, які виїжджають за кордон за машинами для ЗСУ, необхідно отримати довідку від ТЦК.

Про це розповів засновник групи компаній "Прайм" і керівник благодійного фонду "Незламні крила" Дмитро Леушкін в інтерв'ю УНІАН.

За його словами, раніше був зрозумілий перелік документів, з якими волонтерам можна було виїхати за кордон, однак зараз ситуація змінилася. На перетині кордону від них потребують довідки від військкомату, втім, якої саме форми - невідомо.

"Тих волонтерів, які вперше виїжджали за авто, взагалі не випускали, споряджали повісткою і відправляли в ТЦК. А тих, хто виїжджав не вперше – допитували, немов вони ДРГ-групи. (...) Мені відомий випадок, коли волонтер однієї з організацій їхав за машинами, а в підсумку зараз служить на полігоні в Житомирі", - розповів Леушкін.

Через заплутаність процедури перетину кордону, благодійний фонд "Незламні крила" припинив приганяти машини з-за кордону і поставляти їх на фронт.

На його думку, тепер "певний обсяг машин", які надходили на фронт, "точно загубиться".

"Автотранспорт – це витратний матеріал. Ці машини постійно ламаються, вибухають, виходять з ладу. Вони можуть служити довго, а можуть бути знищені за один день. Техніки на війні багато не буває. На ній виїжджають сапери, відбувається вивезення поранених, антидронова діяльність. Ті, хто запускають дрони, теж на позашляховиках виїжджають", - зауважує волонтер.

Варто додати, що офіційних змін щодо перетинку кордону волонтерами із України не було.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, чи можуть покарати військовозобов'язаних, які виїхали за кордон.

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