Поїзди "Укрзалізниці" затримуються та змінюють розклад через обстріли РФ

Деякі поїзди ввечері в неділю, 6 листопада, затримуються та змінюють розклад у зв'язку з російськими обстрілами.

Про це повідомили в "Укрзалізниці".

Рейс №780 Київ - Суми слідуватиме до Ворожби;

слідуватиме до Ворожби; Рейс №45 Харків - Ужгород слідуватиме зміненим маршрутом (без заходу в Суми) і затримується орієнтовно на три години ;

слідуватиме зміненим маршрутом (без заходу в Суми) і ; Поїзд №259 Суми - Івано-Франківськ слідуватиме зміненим графіком і затримуватиметься орієнтовно на три години.

Крім того, пасажири, які мали здійснити посадку на рейси №45 і №259 по станціях Ворожба, Бахмач, Ніжин та Конотоп, будуть вивезені окремим додатковим рейсом до Києва, де буде здійснена пересадка на інші поїзди західного напрямку.

Нагадаємо, поїзди "Укрзалізниці" від учора, 5 листопада, почали курсувати за чотирма новими напрямками. Так, з'явилися маршрути з Києва, Одеси та Жмеринки.

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