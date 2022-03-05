Поїзди Європою для українців, які виїхали через напад РФ, будуть безкоштовні: у яких країнах діє пропозиція і як скористатися

Поїзди Європою для українців, які виїхали через напад РФ, будуть безкоштовні: у яких країнах діє пропозиція і як скористатися

Щоб безкоштовно проїхати залізницею у більшості країн Європи, достатньо показати український паспорт.

Росія 24 лютого скоїла варварський напад на Україну, розпочавши повномасштабну війну проти нашої держави. Українська сторона отримала безпрецедентну підтримку сусідніх країн, які також допомагають і гуманітарно. Зокрема, у багатьох країнах зробили безкоштовним залізничний проїзд для українців.

Перелік країн, які зробили безкоштовним залізничний проїзд для українців, оприлюднено в Telegram-каналі журналіста і громадського активіста Костянтина Андріюка.

"Хто виїхав з країни. Поїзди Європою будуть безкоштовні", - йдеться в повідомленні.

Для того, щоб скористатися пропозицією у більшості країн, достатньо пред'явити український паспорт.

Австрія

Проїзд у муніципальному транспорті Відня теж безкоштовний.

Бельгія

Безкоштовний проїзд поїздами SNCB до будь-якого пункту призначення в Бельгії та за її межами.

Для безкоштовного проїзду на швидкісних поїздах TGV та Thalys звертайтесь до міжнародних кас SNCB для отримання спеціального квитка. Для проїзду на швидкісних поїздах Eurostar – до персоналу терміналу Channel Terminal на вокзалі Brussels – Midi.

Угорщина

Безкоштовний проїзд поїздами MAV-START по всій території Угорщини.

Грузія

Безкоштовний проїзд усіма маршрутами.

Німеччина

Німецький залізничний перевізник Deutche Bahn безкоштовно перевозить українських біженців усіма потягами далекого сполучення з Польщі до Німеччини.

Нідерланди

Безкоштовний денний квиток на 24 години на будь-який поїзд.

Польща

Безкоштовні внутрішні перевезення здійснюються 2 класом у поїздах категорії економ TLK та IC PKP Intercity.

Перед поїздкою пасажири потрібно отримати безкоштовний квиток на касі або кондуктора.

Словаччина

Безкоштовно возять залізнична компанія Словацької Республіки (ZSSK) та автобусний перевізник Slovak Lines.

Фінляндія

Фінський залізничний перевізник

Франція

Безкоштовний проїзд поїздами SNFC.

Чехія

Leo Express та CD. До речі, CD ще й виконує гуманітарні рейси від польсько-українського та словацько-українського кордонів до Чехії.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україні вдалося не допустити гуманітарної кризи на західному кордоні після нападу Росії. Нині у нас фактично немає кордону з Польщею, яка неабияк допомагає українцям у ці скрутні часи.