Поїздка Зеленського до Авдіївки: журналіст пояснив стратегічне значення візиту президента

Президент України Володимир Зеленський 29 грудня відвідав Авдіївку і побував на позиції 110-ї окремої механізованої бригади на одному з найскладніших напрямків оборони.

Як зазначив журналіст Юрій Бутусов, своїм візитом президент Зеленський взяв на себе відповідальність за Авдіівку та допомогу нашим військам на тому напрямку. Адже від становища в Авдіївці залежить увесь фронт від Мар'їнки до Торецька.

"Тепер спостерігаємо, як швидко Верховний головнокомандувач виконає усі ті зобов'язання, які він видав воїнам щодо посилення та забезпечення. А обіцяно було багато. І важливо, що дізнався про обстановку на місці – як виявилось, багато про що Ставці було невідомо", - зауважив журналіст.

Юрій Бутусов також підкреслив, що тепер Україна зберігає контроль лише за одним містом донецької агломерації, воротами до Донецька – Авдіївкою. Авдіївка – наступна ціль Росії на Донбасі.

Контроль Авдіївки дозволяє Україні утримувати великий фронт – близько 80 км, від Мар'їнки до Торецька. Тобто Авдіївка – це точка зв'язності фронту. Втрата Авдіївки призведе до відходу на усьому цьому великому фронті.

"Для нас ця битва вигідна – росіяни змушені атакувати в лоб, по вузьких коридорах, під прострілом з панівних висот. Наші війська можуть використовувати забудову Авдіївки для збереження своїх сил. Російські війська у цьому районі зазнають втрат у рази більше наших, цей напрямок потребує концентрації ресурсів, тому що це найкраще місце для ліквідації резервів противника. Якщо втратити Авдіївку, то проваляться фланги на усьому напрямку, і потім буде треба рити з нуля нову лінію оборони у голих посадках, і це буде так само важко, як зараз, після втрати Бахмута, йдуть важкі бої у полях за містом. Ми втратили міську забудову, і тепер ворог сам вигідно використовує підвали та будинки", - пише журналіст.

Нагадаємо, Тарнавський розповів, коли ЗСУ можуть "зробити крок назад" в Авдіївці.

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