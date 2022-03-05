Поза мораллю: російські окупанти цинічно використовують дітей та жінок як "живий щит"

Окупанти цинічно обстрілюють мирне населення та прикриваються ним.

Російські армійці, які за наказом Путіна цинічно напали на Україну 24 лютого, перейшли до тактики використання людей як "живий щит". Терористи гатять по цивільним будинкам, лікарням, а також брешуть у ЗМІ щодо власних втрат.

Про це інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

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Як зазначається, деморалізовані окупанти обстрілюють мирне населення і використовують жінок, дітей, а також літніх людей для свого прикриття. Росіяни попри те, що мають постійний опір українці, продовжують завдавати ракетно-бомбових ударів по об'єктах критичної інфраструктури. Терористи також руйнують житлові будинки, лікарні, дитячі садки.

"Стикаючись з постійним опором та усвідомлюючи протиправність своїх дій окупанти продовжують обстріли цивільного населення, завдають ракетно-бомбових ударів по об’єктах критичної інфраструктури та житлових будинках, лікарнях, дитячих садках, використовують жінок, дітей і літніх людей в якості “живого щита”, - кажуть у Генштабі.

Крім того, окупанти не покидають спроб створити у власному інформаційному просторі картину визвольного “бліцкригу”, поширюють тотальну брехню через підвладні ЗМІ, блокують доступ людей до правдивої та об’єктивної інформації, аби приховати реальні втрати в особовому складі та техніці.

"Збройні Сили України продовжують тримати визначені рубежі на всіх напрямках, а на окремих напрямках контратакують та змушують противника відступати з втратами, порушують тилові комунікації та завдають нищівних ударів", - наголосили в ЗСУ.