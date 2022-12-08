Позаду — Москва: росіяни доукомплектували елітний танковий підрозділ “мобіками” — Міноборони Британії

Сформована для захисту Москви 1-ша гвардійська танкова армія ЗС РФ зазнала великих втрат у боях на Харківщині.

Російській армії довелося доукомплектувати свій елітний танковий підрозділ, сформований для захисту Москви, мобілізованими військовослужбовцями. 1-ша гвардійська танкова армія зазнала великих втрат на Харківщині.

Про це повідомляє Telegraph з посиланням на Міністерство оборони Великої Британії.

У повідомленні йдеться про те, що 1-шу гвардійську танкову армію (1 ГТА) збройних сил РФ перекинули вздовж лінії оборони в Луганській області. Однак її чисельність значно нижча за затверджену - 25 000 осіб.

Для доукомплектування цього елітного підрозділу російської армії, основним призначенням якого була оборона Москви, тепер набирають росіян, яких призвали до війська в рамках путінської “часткової мобілізації”.

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За оцінкою військових експертів, у складі 1-ї ГТА раніше було щонайменше 500 танків та інших бойових машин. Цей підрозділ зазнав значних втрат у боях на Харківщині.

У Міноборони Британії також додали, що Росія створила "майже безперервну систему траншей" протяжністю 60 км між російським кордоном і тимчасово окупованим Сватовим.

Нагадаємо, раніше у Генштабі ЗСУ повідомляли, що російське військове командування має проблеми з матеріальним забезпеченням мобілізованих. "Мобікам" не вистачає взуття, одягу та спорядження. Крім того, через брак досвіду та слабку організацію взаємодії трапляються випадки так званого "дружнього вогню" між підрозділами РФ.

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