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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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843
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Позбавлення Кротевича держнагороди: в НГУ прокоментували ситуацію

Сталася помилка, яку швидко виправили.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Богдан "Тавр" Кротевич

Богдан "Тавр" Кротевич / © Telegram Богдана Кротевича

У НГУ прокоментували ситуацію, яка сталася з держнагородою військового Богдана “Тавра” Кротевича. Там зазначили, що неточність, яка виникла під час підготовки документів, уже усунена.

Про це повідомляє Національна гвардія України.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії 12,5 тисячі військовослужбовців Національної гвардії України були удостоєні державних нагород. Формування подання на нагородження кожного військовослужбовця чи військовослужбовиці проходить з особливою відповідальністю.

“Однак, на жаль, у процесі формування пакету документів можуть виникати окремі технічні помилки. Так трапилося в попередньому поданні на вже колишнього начальника штабу 12-ї бригади спеціального призначення “Азов” Богдана Кротевича”, — пояснили у відомстві.

У найкоротші терміни неточності були виправлені, додають у НГУ, оновлене подання на нагородження вже направлене до Офісу президента України для подальшого розгляду та ухвалення відповідного рішення.

Раніше стало відомо, що у Богдана Кротевича (“Тавр”) — ексначальника штабу 12-ї бригади спецпризначення “Азов”, захисника “Азовсталі” — забрали орден Богдана Хмельницького 2 ступеня.

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