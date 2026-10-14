«Позбавити Київ і Харків населення»: Портников пояснив, чого насправді прагне Кремль

Путін / © Associated Press

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Російські удари по українських містах і примусове переміщення населення можуть бути частинами стратегії Кремля, спрямованої на витіснення українців із територій, які Москва прагне контролювати.

Таку думку в етері Еспресо виловив журналіст Віталій Портников.

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За словами журналіста, Росія розраховувала захопити Україну, припускаючи, що частина її населення підтримуватиме Москву. Однак спротив українців і затяжна війна продемонстрували неспроможність таких очікувань.

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Тепер, вважає Портников, Кремль може прагнути не стільки підкорити українців, скільки зменшити їхню присутність на територіях, які Росія хоче захопити.

«Якщо показати, що Україна настільки вже відрізняється від Росії, що її неможливо перетравити, то треба перебити тут усе населення, щоб зайняти територію без населення. Але питання в тому, що це значно складніше завдання і воно дає менше бонусів», — зазначив журналіст.

Портников вважає, що ця логіка вже проявляється в російських ударах по українських містах. На його думку, атаки на житлову та цивільну інфраструктуру призводять до вимушеного виїзду людей і поступового спустошення населених пунктів.

«Те, що він зараз робить, це воно і є. Удари по Києву — це намагання позбавити Київ населення. І удари по Харкову — це намагання позбавити Харків населення», — сказав Портников.

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Журналіст також звернув увагу на дії Росії на окупованих територіях. За його словами, після захоплення населених пунктів росіяни можуть проводити фільтраційні заходи щодо людей, які там залишилися, а згодом заселяти ці території громадянами РФ.

Як приклад Портников навів Маріуполь, де, за його словами, відбуваються подібні процеси. Він також згадав історичні зміни складу населення на окремих українських територіях за радянських часів.

«Велика кількість виїде ще до окупації, а потім буде окупація і фільтрація тих, хто залишиться. Чим менше залишиться, тим легше. І переселення на тій території, те, що, в принципі, в Маріуполі десь відбувається і відбувалося», — пояснив журналіст.

На думку журналіста, подібна політика може стосуватися не лише України. Він припустив, що в разі захоплення інших держав регіону Росія також може намагатися витіснити місцеве населення за національною ознакою.

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«Я абсолютно впевнений, що йому (Путіну — ред.) потрібна територія без населення. І, до речі, щоб ви розуміли, вони зараз усюди так будуть діяти», — заявив Портников.

Він протиставив можливу тактику Кремля підходам радянських комуністів, які, за його словами, намагалися залякувати частину населення, виганяти інших, а деяких залишати для демонстрації лояльності.

«Якщо вони зараз захоплять Латвію, там уже більше не буде ніяких латишів. Естонії не буде ніяких естонців. Вони їх просто виженуть за національною ознакою, тому що це шовіністи», — наголосив журналіст.

Раніше генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко заявив, що Путін з Трампом хочуть «дотиснути» Україну.

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