Пожежа на ключовому нафтовому терміналі РФ: Україна завдала удару по Новоросійську

«Шесхарис» у Новоросійську / © Фото з відкритих джерел

У ніч на 6 квітня Сили оборони України завдали ударів по важливих об’єктах російської військової та енергетичної інфраструктури.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Зокрема, уражено нафтоналивну інфраструктуру терміналу «Шесхарис» у Новоросійську Краснодарського краю РФ. Зафіксовано влучання по об’єкту та масштабну пожежу на його території.

Наразі масштаби пошкоджень уточнюються.

Крім того, підтверджено ураження протичовнового літака-амфібії Бе-12 у районі Качі на тимчасово окупованій території Криму. Інформація про ступінь його пошкодження також уточнюється.

У Генштабі зазначають, що такі удари спрямовані на зниження воєнно-економічного потенціалу Росії та ослаблення її наступальних можливостей.

Нагадаємо, у Нижньогородській області Росії, в місті Кстово, пролунала серія вибухів через атаку БпЛА, яка почалася близько 00:10 ночі 5 квітня. Повідомляється, що під час атаки значних пошкоджень зазнав нафтопереробний завод, там спалахнула пожежа.