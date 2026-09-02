Пожежа на «Протоні-ПМ»: що можуть втратити росіяни через вогонь на ракетному заводі

Підприємство "Протон-ПМ" / © Exilenova+

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Уранці 2 вересня у селищі Нові Ляди поблизу російської Пермі сталася масштабна пожежа на виробничому майданчику підприємства «Протон-ПМ». Об’єкт розташований приблизно за 1500 км від України.

Про це йдеться в матеріалі Defense Express.

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Вогонь охопив близько 2100 квадратних метрів. За наявними кадрами, пожежа виникла в одному з нових великих виробничих цехів підприємства. Згодом займання ліквідували.

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«Протон-ПМ» виробляє компоненти для авіаційних двигунів, які використовують, зокрема, на літаках Ил-96, Ту-214, Ил-76МД-90А, МС-21 та SJ-100.

Однак особливе значення підприємство має для російської ракетно-космічної галузі. Тут виробляють компоненти рідинних ракетних двигунів РД-191 та РД-191М для ракет-носіїв сімейства «Ангара».

Раніше частину елементів цих двигунів виготовляли в Пермі, а остаточне складання та виробництво інших компонентів здійснювало підприємство «Энергомаш» у Хімках поблизу Москви.

У Нових Лядах «Протон-ПМ» будує новий майданчик, де планує налагодити повний цикл виробництва РД-191 та РД-191М. Запуск такого виробництва запланований на 2027 рік, однак частину деталей там виготовляють уже зараз.

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У цехах також було встановлено нове дороге обладнання, зокрема верстати та випробувальні стенди. Частину техніки раніше перенесли сюди з основного майданчика підприємства в Пермі.

Наразі немає даних про повне знищення цеху або всього обладнання. Водночас через значну площу пожежі частина виробничих потужностей могла бути пошкоджена, що потенційно здатне вплинути на строки запуску повного циклу виробництва двигунів.

Проблеми з випуском РД-191 і РД-191М, своєю чергою, можуть позначитися на виробництві та кількості запусків російських ракет-носіїв сімейства «Ангара».

Що відомо про «Протон-ПМ»

Пожежа на підприємстві «Протон-ПМ» спалахнула у Нових Лядах поблизу Пермі. Вогонь охопив будівлю цеху площею близько 2100 квадратних метрів.

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«Протон-ПМ» є одним із важливих підприємств російської ракетно-космічної та машинобудівної галузей. Воно займається виробництвом рідинних ракетних двигунів і комплектувальних для авіаційної та аерокосмічної промисловості.

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