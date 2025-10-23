Пожежа на заводі, що виготовляв боєприпаси для армії РФ: подробиці вибухів у Копейську

Вибух / © @Purdy_Frog

Увечері 22 жовтня на заводі “Пластмас” у місті Копейськ Челябінської області Росії пролунали серія вибухів, після яких виникла потужна пожежа. Підприємство випускає боєприпаси й вибухові речовини та входить до холдингу АТ “Технодинаміка” державної корпорації “Ростех”.

Про це повідомили російські ЗМІ.

За офіційними повідомленнями регіональної влади та російських ЗМІ, унаслідок інциденту загинули щонайменше 9 людей, ще кілька осіб поранені — їх госпіталізували у важкому стані. Також є повідомлення про зниклих безвісти; рятувальні служби ліквідували відкритий вогонь і приступили до проливання осередків займання та розбору завалів.

Перші вибухи, за даними місцевих джерел, пролунали близько 22:30. Пізніше на території підприємства стався повторний вибух — про це цитує заяву губернатора низка російських видань. На місці працюють оперативні служби; у мережі з’явилися відео та фото з місця подій.

Одночасно кілька моніторингових каналів і місцеві жителі припускають, що причиною вибухів могла стати атака безпілотників: згідно з появленою в інтернеті інформацією, завод нібито атакували щонайменше три дрони. Офіційного підтвердження цієї версії від відповідних відомств станом на момент публікації немає, і частина первинних повідомлень про атаку дронів була названа непідтвердженою.

“Пластмас” — частина військово-промислової структури РФ, підприємство постачає компоненти, що використовуються у виробництві боєприпасів і підтримці збройних операцій.

Нагадаємо, раніше дрони зупинили потужний НПЗ Росії у Поволжі. Завод переробляв 5,74 млн тонн нафти на рік та зможе відновити роботу лише на початку листопада.