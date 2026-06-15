Пожежа у Лаврі і зруйнована кіностудія: Росія атакує культурну спадщину України (фото)

Росія знищує пам’ятки України

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Російські окупанти б’ють по пам’ятках архітектури та церковних святинях України, і у своїх звітах Міноборони ворога називають ці удари атаками на «військові об’єкти». Сьогодні вночі від атаки російського дрона постраждала головна святиня Києва і важливий монастирський комплекс для всього світу — Києво-Печерська лавра.

Росія цілеспрямовано винищує культурні, історичні та релігійні об’єкти в Україні. ТСН наводить перелік пошкоджених пам’яток за останні дні.

Росія винищує пам’ятки архітектури в Україні: перелік пошкоджених за два дні

Внаслідок нічного російського обстрілу Києво-Печерської лаври, яка є об’єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО під посиленим захистом Гаазької конвенції, пошкоджено щонайменше 5 об’єктів національного та кілька — місцевого значення.

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Як повідомив гендиректор заповідника Максим Остапенко, найбільше постраждав Успенський собор, де через влучання в Степанівський приділ спалахнув дах на площі близько 800 кв. м. Існує загроза обрушення, зафіксовано пошкодження іконостаса, розписів та фресок.

© ДСНС

© Associated Press

© Associated Press

© фото з соцмереж

Також «Шахед» пошкодив верхню частину башти Кушника та влетів у будівлю «Мистецького арсеналу», де виникла пожежа на площі 1000 кв. м.

Станом на ранок 15 червня підрозділи ДСНС та міські служби продовжують ліквідацію наслідків ударів.

Внаслідок російської атаки на Київ серйозних ушкоджень зазнали покрівля та куполи Успенського собору Києво-Печерської лаври. Одразу після потужного вибуху на місце прибули духовенство, рятувальники та представники влади. Завдяки оперативним діям із храму вдалося вчасно винести церковне начиння, реліквії та унікальні предмети експозиції, присвяченої Христовому Воскресінню.

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Намісник Лаври єпископ Авраамій у розмові з кореспонденткою ТСН наголосив, що найголовнішим є те, що під час атаки на Лавру серед людей ніхто не постраждав.

Попри біль від дій ворога, він висловив упевненість у силі українського народу та відновленні святині, зазначивши, що собор стане ще кращим, а богослужіння в ньому планують відновити найближчим часом після проведення необхідних робіт.

Український журналіст та історик Вахтанг Кіпіані написав, що російський удар по Києво-Печерській лаврі був умисним. Він вважає цей обстріл «помстою за бажання» українців не бути росіянами.

Свою позицію історик пов’язує з двома нещодавніми подіями. По-перше, за кілька днів до атаки представників УПЦ Московського патріархату примусово змусили покинути Дальні печери монастиря. По-друге, найближчим часом біля Успенського собору планували встановити пам’ятник гетьману Івану Мазепі.

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Атака на кіностудію імені Довженка

Внаслідок російського ракетного удару по Києву серйозно постраждала територія Національної кіностудії імені Олександра Довженка. Як повідомив в ефірі «Сніданку з 1+1» її гендиректор Андрій Дончик, у будівлях практично не залишилося цілих вікон.

Найбільшого удару зазнала двоповерхова костюмерна — повністю знищено унікальну колекцію з близько 100 тисяч костюмів та майже трьох мільйонів предметів реквізиту, які десятиліттями використовували для зйомок і вистав. Серед втраченого — історичне вбрання з культових українських стрічок «Тіні забутих предків» та «Пропала грамота».

Фото: Кіностудія Довженка

Фото: Кіностудія Довженка

Фото: Кіностудія Довженка

Також постраждало приміщення кіноархіву, де зберігається близько 600 фільмів на плівці, частина з яких існує в єдиному екземплярі. Оскільки пожежі в цій зоні не було, а плівки зберігалися в металевих коробках в окремих кімнатах, керівництво сподівається, що колекція вціліла. Остаточний масштаб руйнувань і втрат наразі встановлюють експерти.

Удар РФ по Мистецькому арсеналу

Внаслідок російського масованого обстрілу було пошкоджено Національний культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький арсенал». За повідомленням пресслужби інституції, руйнування, ймовірно, сталися через влучання ворожого безпілотника «Шахед».

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На місці події наразі працюють рятувальні служби. Фахівці з’ясовують масштаби пошкоджень та оцінюють наслідки для будівлі. У пресслужбі наголосили, що Мистецький арсенал є важливим місцем зустрічі з культурою та історією, а ця атака стала черговим ударом російської агресії по культурній спадщині України.

Атака на Будинок органної музики

У ніч проти 15 червня внаслідок російської атаки дронами на Дніпро зазнали пошкоджень підприємства, коледж, об’єкти інфраструктури та Будинок органної та камерної музики.

Фото: Дніпропетровська ОВА

Фото: Дніпропетровська ОВА

Фото: Дніпропетровська ОВА

Фото: Дніпропетровська ОВА

Фото: Дніпропетровська ОВА

У Будинку органної та камерної музики росіяни пошкодили найцінніше — орган. Наразі невідомо, чи вдасться відновити інструмент. Концерти наразі продовжувати неможливо.

Директор закладу Антон Чернета повідомив Суспільному, що пошкодження — фатальні: у будівлі вибито всі вікна та двері, побито купол, а історичні вітражі знищено майже на 100%.

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Він також нагадав, що будівля, яка належить Свято-Миколаївському храму УПЦ, уже страждала від вибухової хвилі в червні минулого року, коли було вибито понад 40 вітражних вікон.

Харківський художній музей під атакою

У неділю, 14 червня, під час повітряної тривоги Харків зазнав атаки російських ударних БпЛА. За інформацією міського голови Ігоря Терехова, ворожі «прильоти» зафіксували у Холодногірському та Київському районах міста.

У Київському районі дрон поцілив у художній музей, внаслідок чого спалахнув дах закладу культури, а в сусідніх офісних будівлях вилетіли шибки. Рятувальники та фахівці Департаменту надзвичайних ситуацій оперативно спустили картини в укриття, щоб врятувати експонати.

«Це цінності, які ми маємо зберегти. Є загроза, що якісь експонати можуть згоріти, або при гасінні пожежі їх може просто затопити. Тому довелося їх евакуювати», — заявив Ігор Терехов.

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Фото: Харківська ОВА

Фото: Харківська ОВА

Фото: Харківська ОВА

Фото: Харківська ОВА

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