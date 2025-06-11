Пожежі, руйнування, загиблі та багато поранених: влада розповіла про наслідки атаки на Харків (фото)

Наслідки атаки на Харків / © ДСНС

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У ніч на 11 червня ворог атакував Харків 17-ма ударними дронами типу «шахед». Під ворожий обстріл потрапили Слобідський та Основʼянський райони міста.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

За його словами, зафіксовано прямі влучання в багатоповерхові будинки, приватні оселі, дитячі майданчики, підприємства та громадський транспорт. У місті горіли квартири, зруйновано дахи, вигоріли автомобілі, у будинках вибито вікна.

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Попередньо відомо про двох загиблих та щонайменше 54 постраждалих. Серед травмованих — п’ятеро дітей. Кількох мешканців вдалося врятувати з палаючих квартир.

Внаслідок атаки також пошкоджено тролейбуси, контактну мережу, комунальні та виробничі об’єкти.

«Це звичайні об’єкти мирного життя. Ті, які в жодному разі не мають ставати мішенню», — наголосив Терехов.

На місцях ударів працюють усі необхідні служби — комунальники, рятувальники, медики, волонтери. Вони допомагають постраждалим, ліквідовують наслідки удару, а також відновлюють постачання газу, води та електроенергії.

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У ДСНС заявили, що Унаслідок масованого удару ворожих безпілотників по Харкову пошкоджено багатоповерхові будинки, приватний сектор, цивільне підприємство та інші об’єкти.

© ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС

«У Слобідському та Основ’янському районах спалахнули пожежі. На місцях працюють рятувальники, поліція, медики та комунальні служби. Тривають рятувальні роботи, евакуація мешканців і ліквідація наслідків», — зазначили у ДСНС.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 11 червня провели масовану атаку ударних безпілотників на Харків.

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 11 червня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

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