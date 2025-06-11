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Пожежі, руйнування, загиблі та багато поранених: влада розповіла про наслідки атаки на Харків (фото)
У ніч проти 11 червня російські війська завдали масованого удару дронами-камікадзе «шахед» по житлових районах Харкова.
У ніч на 11 червня ворог атакував Харків 17-ма ударними дронами типу «шахед». Під ворожий обстріл потрапили Слобідський та Основʼянський райони міста.
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
За його словами, зафіксовано прямі влучання в багатоповерхові будинки, приватні оселі, дитячі майданчики, підприємства та громадський транспорт. У місті горіли квартири, зруйновано дахи, вигоріли автомобілі, у будинках вибито вікна.
Попередньо відомо про двох загиблих та щонайменше 54 постраждалих. Серед травмованих — п’ятеро дітей. Кількох мешканців вдалося врятувати з палаючих квартир.
Внаслідок атаки також пошкоджено тролейбуси, контактну мережу, комунальні та виробничі об’єкти.
«Це звичайні об’єкти мирного життя. Ті, які в жодному разі не мають ставати мішенню», — наголосив Терехов.
На місцях ударів працюють усі необхідні служби — комунальники, рятувальники, медики, волонтери. Вони допомагають постраждалим, ліквідовують наслідки удару, а також відновлюють постачання газу, води та електроенергії.
У ДСНС заявили, що Унаслідок масованого удару ворожих безпілотників по Харкову пошкоджено багатоповерхові будинки, приватний сектор, цивільне підприємство та інші об’єкти.
«У Слобідському та Основ’янському районах спалахнули пожежі. На місцях працюють рятувальники, поліція, медики та комунальні служби. Тривають рятувальні роботи, евакуація мешканців і ліквідація наслідків», — зазначили у ДСНС.
Раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 11 червня провели масовану атаку ударних безпілотників на Харків.
Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 11 червня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.