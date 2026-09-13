Пожежу видно з космосу: показали Слов’янський НПЗ після нічного удару по Росії

Реклама

У мережі з’явилися супутникові знімки Слов’янського нафтопереробного заводу у Краснодарському краї РФ після нічної атаки 13 вересня. На території підприємства досі фіксують пожежу.

У ніч проти 13 вересня підрозділи Сил оборони України уразили НПЗ «Славянский» у Слов’янську-на-Кубані.

Реклама

Наслідки обстрілів по НПЗ. / © Dnipro Osint

Це одне з найбільших незалежних нафтопереробних підприємств на півдні Росії. Потужність заводу становить близько 5,2 млн тонн нафти на рік. Він виробляє автомобільне пальне, мазут, вакуумний газойль та авіаційний гас, а також залучений до забезпечення потреб російської армії.

Реклама

Цієї ж ночі Сили оборони уразили НПЗ «Танеко» у Нижньокамську в Татарстані. Там зафіксували займання одного з резервуарів.

Крім того, у Міллеровому Ростовської області було уражено місце зберігання, підготовки та запуску російських ударних безпілотників.

Також за результатами аналізу додаткових даних стало відомо про наслідки удару по Саратовському НПЗ 11 вересня. На підприємстві пошкоджено технологічну установку первинної переробки нафти ЕЛЗУ-АВТ-6 та ділянку магістрального трубопроводу.

Раніше президент США Дональд Трамп закликав Володимира Зеленського припинити удари по російській нафтопереробній інфраструктурі. За словами президента США, удари по російських паливних потужностях впливають на ціни у світі.

Реклама

«Є багато інших цілей. Не атакуйте дизельне паливо, тому що це завдає шкоди всьому світу. Ми не хочемо, щоб він атакував дизельне паливо», — сказав Трамп.

Новини партнерів

Новини партнерів