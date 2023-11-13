Пожертвувати кавою і віддати життя – це різні речі: азовець "Торк" про "бійців економічного фронту"

"Торк" наголошує, що війна буде довгою, відсидітися не вийде, тому воювати потрібно буде кожному.

Захисник Маріуполя, боєць "Азову" Олександр із позивним "Торк", якого звільнили з російського полону, прокоментував гучні вечірки в тилу під час війни і розповів, як ставиться до людей, які відмовляються воювати, бо мовляв натомість донятать на ЗСУ.

Про це він сказав в інтерв'ю youtube-каналу "Розмова".

Олександр погодився з тезою, що воювати будуть всі українці.

"Люди закінчуються і всі це прекрасно бачать. Рано чи пізно усім доведеться воювати. Бо це не закінчиться завтра-післязавтра. Я думаю, багато хто розуміє, що настала епоха війн. Є ядро цієї війни – Росія", – каже "азовець".

"Торк" припускає, що війна в Україні і війна в Ізраїлі – це не останні війни, які має пережити людство найближчим часом. Він не виключає, що світ наближається до глобальної Третьої світової війни.

"Війна буде довгою. Відсидітися не вийде. Воювати потрібно буде кожному", – наголошує "Торк".

Як ставиться до розваг у тилу і "бійців економічного фронту"

"Коли промисловість працює чи щось дійсно важливе – це так треба, як інакше? Бо економіка без цього не буде функціонувати. Але це все переходить до якихось гучних вечірок – це вже занадто", – зазначає військовий.

Він закликає не ставити в один ряд поняття "економічний фронт" і людей, які донатять з реальними бійцями на передовій.

"Хтось кидає 50 грн, при цьому заробляючи 2 тис. доларів на місяць. А хто віддає майже все, що має. Не треба змішувати ці фронти. Просто треба розуміти, що хлопці, які жертвують своїм життям кожен день і ті, хто жертвує кавою кожен день – це трішки інше. Ось це не треба паралельно ставити. Ти – красавчик, що допомагаєш, але ж воювати комусь потрібно", – каже Олександр.

Нагадаємо, "Торка", який брав участь у героїчній обороні Маріуполя, звільнили під час обміну полоненими 29 червня 2022 року. Під час ворожого обстрілу в Маріуполі боєць отримав важке поранення. Історію захисника "Азовсталі", яка заслуговує на окремий фільм чи серіал, читайте за посиланням.

Раніше сайт ТСН.ua зібрав прогнози та сценарії експертів про те, як і коли може закінчитися війна в Україні.

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