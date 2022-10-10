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Пожежа на Бурштинській ТЕС ліквідована - голова Івано-Франківської ОВА

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Пожежа на Бурштинській ТЕС ліквідована - голова Івано-Франківської ОВА

Фото: pixabay.com

Росія завдала ракетного удару по цивільній інфраструктурі.

Пожежа на Бурштинській ТЕС, яка виникла внаслідок російської ракетної атаки зранку 10 жовтня, ліквідована.

Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук на своїй сторінці у Facebook.

"Дякую нашим рятувальникам", - написала Онищук. 

Ракетний обстріл України 10 жовтня: що відомо

Росія зранку 10 жовтня завдала масованого ракетного удару по Києву та низці міст України.

Як повідомляє Київська міська військова адміністрація, російські ракети атакували чотири райони КиєваШевченківський, Святошинський, Голосіївський та Деснянський

Внаслідок ранкового ракетного удару росіян по Львову, який пошкодив об'єкти критичної інфраструктури, близько 90% міста – без електропостачання.   

Понад 80% світлофорів не працює. На великих перехрестях працюють регулювальники.

Крім цього, у місті відсутня подача гарячої води. Через резервне живлення подається холодна вода.

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Автор
Тетяна ВеличкоТетяна Величко
Дата публікації
Перегляди
2068
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