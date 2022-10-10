Пожежа на Бурштинській ТЕС ліквідована - голова Івано-Франківської ОВА

Пожежа на Бурштинській ТЕС, яка виникла внаслідок російської ракетної атаки зранку 10 жовтня, ліквідована.

Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук на своїй сторінці у Facebook.

"Дякую нашим рятувальникам", - написала Онищук.

Ракетний обстріл України 10 жовтня: що відомо

Росія зранку 10 жовтня завдала масованого ракетного удару по Києву та низці міст України.

Як повідомляє Київська міська військова адміністрація, російські ракети атакували чотири райони Києва: Шевченківський, Святошинський, Голосіївський та Деснянський.

Внаслідок ранкового ракетного удару росіян по Львову, який пошкодив об'єкти критичної інфраструктури, близько 90% міста – без електропостачання.

Понад 80% світлофорів не працює. На великих перехрестях працюють регулювальники.

Крім цього, у місті відсутня подача гарячої води. Через резервне живлення подається холодна вода.

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