Пожежа на Бурштинській ТЕС ліквідована - голова Івано-Франківської ОВА

Росія завдала ракетного удару по цивільній інфраструктурі.
Пожежа на Бурштинській ТЕС, яка виникла внаслідок російської ракетної атаки зранку 10 жовтня, ліквідована.
Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук на своїй сторінці у Facebook.
"Дякую нашим рятувальникам", - написала Онищук.
Ракетний обстріл України 10 жовтня: що відомо
Росія зранку 10 жовтня завдала масованого ракетного удару по Києву та низці міст України.
Як повідомляє Київська міська військова адміністрація, російські ракети атакували чотири райони Києва: Шевченківський, Святошинський, Голосіївський та Деснянський.
Внаслідок ранкового ракетного удару росіян по Львову, який пошкодив об'єкти критичної інфраструктури, близько 90% міста – без електропостачання.
Понад 80% світлофорів не працює. На великих перехрестях працюють регулювальники.
Крім цього, у місті відсутня подача гарячої води. Через резервне живлення подається холодна вода.
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