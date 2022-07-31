Пожежа на фермі та обірвані електродроти: Живицький показав наслідки обстрілів Сумщини

Протягом минулої доби армія терористки Росії завдала ударв по громадах у Сумській області.
Напередодні ввечері окупанти обстріляли Середино-Будську і Білопільську громади. Зранку 31 липня росіяни атакували Миропільську громаду.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Окупанти ввечері 30 липня з артилерії завдали ударів по Середино-Будській громаді. Зафіксовано майже пів сотні "прильотів". Внаслідок атаки росіян пошкоджено приватні будинки, а також лінії електропередач. Загинув мирний мешканець. Дві людини отримали травми.
Вчора під вогнем такожд була Білопільська громада. За словами Живицького, майже о 21:00 закінчився артобстріл, було 13 "прильотів". Окупанти пошкодили мережі.
Близько 05:30 31 липня росіяни відкрили масований вогонь з мінометів та ствольної артилерії по Миропільській громаді. Зафіксовано понад 50 "прильотів", повідомив керівник ОВА, Снаряди окупантів потрапили у місцеву ферму. Виникла пожежа.
Як повідомлялося, за добу окупанти обстріляли п'ять населених пунктів Сумщини, інформувала поліція. В області нараховано 71 "прильот". Внаслідок обстрілів двоє громадян отримали поранення.
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