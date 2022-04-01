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Пожежа на нафтобазі Бєлгорода і окупанти-мародери на ЧАЕС: 5 головних новин ночі

Дата публікації
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21к
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Пожежа на нафтобазі Бєлгорода і окупанти-мародери на ЧАЕС: 5 головних новин ночі

Труха

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

П'ять головних новин ночі 1 квітня: 

  1. У російському Бєлгороді спалахнула пожежа на нафтобазі. Інформацію про пожежу на нафтобазі підтвердив мер Бєлгорода та губернатор регіону. Що спричинило загоряння, поки невідомо. Читати далі –>
  2. "Радіоактивні" мародери: під час втечі з ЧАЕС окупанти вкрали комп'ютери, чайники та сервізи.Радіаційний фон на території Чорнобильської АЕС перебуває в нормі. Читати далі –>
  3. У Херсонській області українські захисники визволили від окупантів і взяли під контроль 11 населених пунктів. Також ЗСУ захопили як трофеї чимало російської техніки. Читати далі –>
  4. Хутро, золото і ностальгія за "совком": журналісти показали розкішну резиденцію кума Путіна Віктора Медведчука у селі Жденієво на Закарпатті. Читати далі –>
  5. Президент Володимир Зеленський позбавив вищих військових звань двох зрадників. Більше не генерали ексначальник ГУ внутрішньої безпеки СБУ Наумов та ексначальник УСБУ в Херсонській області Криворучко. Читати далі –>

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