Пожежа на нафтобазі у Луцьку: спеціалісти перевірили якість повітря

Заміри повітря зробили в чотирьох точках міста.

Через пожежу на нафтобазі у Луцьку, яка виникла внаслідок ракетного удар, фахівці перевірили якість повітря в обласному центрі.

Як розповіла Суспільному заступниця директора з дослідження фізичних та хімічних факторів обласного центру контролю і профілактики хвороб Надія Костирка, заміри повітря зробили в чотирьох точках міста.

З її слів, знизити наслідки горіння нафтопродуктів допоміг сильний вітер.

"Об’єкт знаходиться в промисловій зоні, фактично, вітер нам допоміг і це не дозволило лягти концентровано цьому диму на житлову забудову, тому перевищень в жодній з точок не було. Ні окису вуглецю, ні сірчистого ангідриду, ні діоксиду азоту, по чому ми проводили заміри", - сказала вона.

Після запровадження воєнного стану обласний центр контролю і профілактики хвороб почав щодня моніторити якість питної води у водогонах та тричі на день перевіряти природний радіаційний фон на Волині. Наразі будь-яких перевищень норми не фіксували.

Нагадаємо, за останні дні російські окупанти внаслідок повітряних атак знищили нафтобази у Київській та Рівненській областях, а також у Львові.

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