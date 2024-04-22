Пожежа на птахофабриці: окупанти завдали удару по Харківському району — Синєгубов

Про постраждалих інформація не надходила.

22 квітня о 22:37 годині російські окупанти вдарили по Харківському району. Попередньо відомо про загорання на території птахофабрики.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Попередньо є загорання на території птахофабрики. Про постраждалих інформація не надходила", - додав він.

За його словами, тип ракет встановлюють правоохоронці.

Наразі триває огляд місць влучань профільними службами.

Нагадаємо, вдень 22 квітня російські війська завдали удару по телевізійній вежі Харкова. У соцмережі з’явилося відео, як верхня частина споруди в Харкові, після ураження, падає вниз.

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