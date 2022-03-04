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Пожежа на Запорізькій АЕС: енергоблоки зберігають цілісність

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Пожежа на Запорізькій АЕС: енергоблоки зберігають цілісність

Вікіпедія

Пожежу ліквідовано.

Після пожежі на Запорізькій АЕС енергоблоки зберігають цілісність.

Про це з посиланням на Державну інспекцію ядерного регулювання повідомив голова Запорізької ОДА Олександр Старук.

Енергоблоки ЗАЕС зберігають цілісність. Системи та елементи, важливі для безпеки АЕС, перебувають в працездатному стані.

Стан енергоблоків:

  • Енергоблок № 1: планово-попереджувальний ремонт.
  • Енергоблоки № 2, 3: відключено від мережі та проводиться розхолодження ядерних установок.
  • Енергоблок № 4: у роботі, електрична потужність 690 МВт. Енергоблоки № 5, 6: проводиться розхолодження ядерних установок.

"Наявні ушкодження будови реакторного відділення енергоблока № 1, які не впливають на безпеку енергоблока. Змін радіаційного стану на поточний час не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілів майданчика ЗАЕС виникла пожежа на території станції. Її вдалося ліквідувати. Інформація про загиблих та травмованих наразі відсутня.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб, 
  • танків ‒ 217, 
  • бойових броньованих машин ‒ 900, 
  • артилерійських систем – 90, 
  • РСЗВ - 42, 
  • засоби ППО - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється), 
  • гелікоптерів  – 31 (інформація уточнюється),
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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