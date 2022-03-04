Пожежа на Запорізькій АЕС: енергоблоки зберігають цілісність

Пожежу ліквідовано.

Після пожежі на Запорізькій АЕС енергоблоки зберігають цілісність.

Про це з посиланням на Державну інспекцію ядерного регулювання повідомив голова Запорізької ОДА Олександр Старук.

Енергоблоки ЗАЕС зберігають цілісність. Системи та елементи, важливі для безпеки АЕС, перебувають в працездатному стані.

Стан енергоблоків:

Енергоблок № 1: планово-попереджувальний ремонт.

Енергоблоки № 2, 3: відключено від мережі та проводиться розхолодження ядерних установок.

Енергоблок № 4: у роботі, електрична потужність 690 МВт. Енергоблоки № 5, 6: проводиться розхолодження ядерних установок.

"Наявні ушкодження будови реакторного відділення енергоблока № 1, які не впливають на безпеку енергоблока. Змін радіаційного стану на поточний час не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілів майданчика ЗАЕС виникла пожежа на території станції. Її вдалося ліквідувати. Інформація про загиблих та травмованих наразі відсутня.