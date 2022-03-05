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Пожежа на Запорізькій АЕС: радіаційний фон у нормі

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Пожежа на Запорізькій АЕС: радіаційний фон у нормі

Вікіпедія

Гамм-фон не перевищує природний фон.

Станом на 17:00 суботи, 5 березня, радіаційний фон на території Запорізької області залишається без змін та не несе загрози для життя та здоров’я населення. 

Про це свідчать дані державної установи "Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ", повідомили у Запорізькій ОДА. Центр провів планові моніторингові дослідження радіаційного фону.

Встановлено, що радіаційний гамма-фон є таким, який не перевищує властивий для цієї території природний фон.

Він становить:

  • м.Енергодар -  9.8 - 10 мкР/год ;
  • м. Запоріжжя  -  13-14 мкР/год;
  •  смт. К-Дніпровська  –  9.4 -    11.4  мкР/год;
  •  м. Мелітополь - 11-14 мкР/год.
  •  м. Василівка - 11-15 мкР/год.
  •  м. Бердянск - 11 мкР/год
  •  смт. Андріївка - 11.5-12 мкР/год.

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За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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