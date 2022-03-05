Пожежа на Запорізькій АЕС: радіаційний фон у нормі

Пожежа на Запорізькій АЕС: радіаційний фон у нормі

Гамм-фон не перевищує природний фон.

Станом на 17:00 суботи, 5 березня, радіаційний фон на території Запорізької області залишається без змін та не несе загрози для життя та здоров’я населення.

Про це свідчать дані державної установи "Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ", повідомили у Запорізькій ОДА. Центр провів планові моніторингові дослідження радіаційного фону.

Встановлено, що радіаційний гамма-фон є таким, який не перевищує властивий для цієї території природний фон.

Він становить: