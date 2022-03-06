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Пожежа на Запорізькій АЕС: радіаційний фон у нормі

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Пожежа на Запорізькій АЕС: радіаційний фон у нормі

Вікіпедія

Гамма фон не перевищує природний фон.

Станом на ранок неділі, 6 березня, радіаційний фон на території Запорізької області залишається без змін та не несе загрози для життя та здоров’я населення. 

Про це свідчать дані державної установи "Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ, повідомили у Запорізькій ОВА. Центр провів планові моніторингові дослідження радіаційного фону.

Встановлено, що радіаційний гамма фон є таким, який не перевищує властивий для цієї території природний фон.

Станом на 8:00 гама фон становить: 

  •  м. Енергодар -  10,8 мкР/год
  •  м. Запоріжжя  - 11 мкР/год
  •  м. Василівка -11-12 мкР/год 
  •  м. Мелітополь - 11-13 мкР/год

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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