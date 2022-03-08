Пожежа на Запорізькій АЕС: радіаційний фон у нормі

Пожежа на Запорізькій АЕС: радіаційний фон у нормі

Гаммафон не перевищує природний.

Станом на 07:00 8 березня, радіаційний фон на території Запорізької області залишається без змін та не несе загрози для життя та здоров’я населення.

Про це свідчать дані державної установи "Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ, повідомили у Запорізькій ОВА.

Центр провів планові моніторингові дослідження радіаційного фону.

Встановлено, що радіаційний гамма фон є таким, який не перевищує властивий для цієї території природний фон.

Станом на 07:00 гамафон становить:

м. Енергодар - 9.8 мкР/год;

м. Запоріжжя - 12 мкР/год;

м. Мелітополь - 12-20 мкР/год;

м. Токмак - 12 мкР/год;

м. Бердянськ - 10 -13 мкР/год;

м. Василівка - 12 мкР/год;

смт Андріївка - 10 -13 мкР/год.

Нагадаємо, що кілька днів тому російські окупанти обстріляли Запорізьку АЕС.