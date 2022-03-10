Пожежа на Запорізькій АЕС: радіаційний фон у нормі і не становить загрози

Пожежа на Запорізькій АЕС: радіаційний фон у нормі і не становить загрози

Гамм-фон не перевищує природний фон.

Станом на ранок четверга, 10 березня, радіаційний фон на території Запорізької області залишається без змін та не несе загрози для життя та здоров’я населення.

Про це свідчать дані державної установи "Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ, повідомили у Запорізькій ОВА.

Встановлено, що радіаційний гамма фон є таким, який не перевищує властивий для цієї території природний фон.

Він становить:

м. Енергодар - 10,8 мкР/год;

м. Запоріжжя - 14 мкР/год;

м. Василівка - 11 мкР/год;

смт К-Дніпровська - 1,4 мкР/год;

м. Мелітополь - 0.9 - 12 мкР/год.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, нанесши серію ракетних та авіаударів по нашим містам, зокрема і по Києву. Війна триває вже 15-й день.

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