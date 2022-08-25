Пожежа у Маріуполі набула великих масштабів, а колаборанти нічого не роблять для її ліквідації (відео)

Пожежа в Лівобережному районі Маріуполя набула великих масштабів через бездіяльність окупантів та колаборантів. Вогонь охопив будинки мирних жителів.

Площа пожежі лише збільшується, а вцілілі квартири перетворюються на руїни.

Про повідомила Маріупольська міська рада, опублікувавши відео пожежі.

"Бездіяльність колаборантів призвела до того, що пожежа набула великих масштабів. Мчс так званої днр не робить нічого, щоб загасити полум’я! Повна байдужість до мирних жителів. А тим часом площа пожежі збільшується. Вцілілі квартири перетворюються на руїни і вже не через обстріл російських окупантів, а недбалість "руского міра", – йдеться в заяві.

У міськраді також повідомили, що через несвоєчасну ліквідацію пожежі на заводі "Сателіт" та в мікрорайоні Східний, вогонь поширюється. Маріуполь охопило димом. Ускладнює ситуацію сильний штормовий вітер, який заносить попіл до будинків без вікон, створюючи нові місця займання.

У мерії згодом повідомили, що маріупольці зрозуміли – на служби колаборантів не треба розраховувати. Тож люди самі їздять на море по пісок, аби гасити вогонь. Води у кранах немає.

Нагадаємо, ще 24 серпня у мікрорайоні Східний у Маріуполі спалахнула пожежа, проте в "рятувальної служби" не було води для її гасіння.

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