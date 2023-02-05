Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Пожежа в Бєлгородській області може порушити логістику окупантів - ISW

Дата публікації
Перегляди
1636
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Пожежа в Бєлгородській області може порушити логістику окупантів - ISW

Фото: Associated Press

У Бєлгородській області вчергове сталася "бавовна"

У Росії в ніч на 4 лютого в одному з промислових районів Бєлгородської області спалахнула пожежа. Ймовірно, що інцидент порушить логістику окупантів.

Про це інформує ISW.

В Інституті зазначають, що нафтобаза на якій трапилася пожежа, розташована на промисловому підприємстві окупантів у Борисовці Бєлгородської області. Відомо, що на ній виготовляють металоконструкції для ремонту Керченського мосту.

З огляду на це, пожежа могла завдати руйнувань, які призведуть до перешкод з ремонтними роботами на мосту. Зауважимо, що цей шлях є важливим для логістики наземним шляхом росіян на Півдні України. Прикметно, що влада області у пожежі звинуватила українські сили.

Додамо, що пожежа спалахнула внаслідок потрапляння снарядів.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1636
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація