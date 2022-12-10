Пожежа в казармі з "мобіками" у Криму: стало відомо про загиблих та причину пожежі

Мобілізованих з Росії розмістили у непридатному для проживання приміщенні, яке опалювалося буржуйками.

Офіційні відомства РФ досі не прокоментували пожежу, яка сталася вранці 10 грудня у військовій казармі у селищі Радянське на території тимчасово окупованого Криму.

Однак, у місцевих пабліках уже публікують інформацію про те, що ситуація на контролі очільника окупаційної влади Сергія Аксьонова і постраждалим “мобікам” надається допомога.

У публікації підтверджують, що у казармі перебували мобілізовані росіяни і нарікають на те, що місце дислокації не було придатним для проживання. Зокрема, в приміщенні було відсутнє світло та опалення.

“Казарма опалювалася буржуйками, десь сталося порушення заходів безпеки, як наслідок загоряння”, - пояснюють у дописі причину пожежі.

За неофіційною інформацією, в згорілій казармі перебувало дві сотні “мобіків”. Щонайменше двоє з них загинули. Але про справжню кількість “двохсотих”, напевно, дізнатися не вдасться.

Нагадаємо, раніше у Мережі було опубліковано відео з місця інциденту.

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