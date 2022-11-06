Пожежа в нічному клубі в Костромі: загинув російський найманець, який від 2015 року воював проти України

Окупант перебував у Костромі через поранення.
У Костромі в пожежі у нічному клубі згорів заживо російський найманець, який воював проти України від 2015 року.
Про це повідомив український журналіст Денис Казанський.
Російський терорист воював проти України від 2015 року. 38-річний окупант Олександр Редніков перебував у Костромі після поранення. Де він його отримав - не уточнюється.
Вбивця нібито намагався врятували росіян, які горіли в нічому клубі і сам загинув.
Пожежа у нічному клубі "Полігон" в Костромі
У ніч проти 5 листопада стало відомо про пожежу в кафе "Полігон" у російській Костромі.Внаслідок пожежі у будівлі повністю обвалився дах. Згодом стало відомо, що жертвами надзвичайної ситуації стали 13 людей.
Винним у займанні виявився військовий-контрактник Станіслав Іонкін, що нещодавно повернувся з України. Окупант дістав там мисливську ракетницю і вистрілив кілька разів у стелю. Поліція затримала чоловіка за шість кілометрів від місця пожежі. Військовий визнав провину.
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