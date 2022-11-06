Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Пожежа в нічному клубі в Костромі: загинув російський найманець, який від 2015 року воював проти України

Пожежа в нічному клубі в Костромі: загинув російський найманець, який від 2015 року воював проти України

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
85
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Пожежа в нічному клубі в Костромі: загинув російський найманець, який від 2015 року воював проти України

Фото: фото: Денис Казанський

Окупант перебував у Костромі через поранення.

У Костромі в пожежі у нічному клубі згорів заживо російський найманець, який воював проти України від 2015 року. 

Про це повідомив український журналіст Денис Казанський. 

Російський терорист воював проти України від 2015 року. 38-річний окупант Олександр Редніков перебував у Костромі після поранення. Де він його отримав - не уточнюється. 

Вбивця нібито намагався врятували росіян, які горіли в нічому клубі і сам загинув. 

Пожежа у нічному клубі "Полігон" в Костромі 

У ніч проти 5 листопада стало відомо про пожежу в кафе "Полігон" у російській Костромі.Внаслідок пожежі у будівлі повністю обвалився дах. Згодом стало відомо, що жертвами надзвичайної ситуації стали 13 людей.

Винним у займанні виявився військовий-контрактник Станіслав Іонкін, що нещодавно повернувся з України. Окупант дістав там мисливську ракетницю і вистрілив кілька разів у стелю. Поліція затримала чоловіка за шість кілометрів від місця пожежі. Військовий визнав провину.

Читайте також:

Пастки окупантів для ЗСУ, ядерна істерія Кремля і потужне попередження США | Олександр Мусієнко

Пастки окупантів для ЗСУ, ядерна істерія Кремля і потужне попередження США | Олександр Мусієнко

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
85
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація