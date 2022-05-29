Пожежа в окупованому Донецьку: раптово загорілися склади боєприпасів російської армії (відео)

На території колишнього коксохімічного заводу, який окупанти, очевидно, перетворили на склад боєприпасів, виникла пожежа - з охоплених вогнем приміщень чутно вибухи від детонації снарядів.

Увечері в суботу, 28 травня, в окупованому Донецьку з невстановлених наразі причин виникла масштабна пожежа на промисловому підприємстві, яке російські окупанти, очевидно, перетворили на склад боєприпасів.

Відео пожежі, під час якої чути звуки вибухів, публікують в місцевих Telegram-каналах.

Загоряння виникло на території коксохімічного заводу, який не працював, але його приміщення використовували окупанти для складування боєприпасів. Про причину пожежі окупаційна влада міста не повідомляє.

Російські пропагандисти звинувачують ЗСУ в обстрілі, який начебто й спричинив пожежу на території колишнього заводу. Що саме горить, пропагандисти не повідомляють.

Нагадаємо, окупаційна влада на тимчасово зайнятих територіях Донецької та Луганської областей примушує студентів вищих навчальних закладів масово здавати кров для поранених окупантів.

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