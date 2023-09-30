Пожежі, обстріли та вибухи: як минула ніч у регіонах України

Ніч проти 30 вересня в більшості областей України минула з обстрілами.

Ситуація в регіонах за даними обласних державних адміністрацій.

Вінниччина: цієї ночі у результаті атаки БпЛА по території області є влучання в об'єкт інфраструктури. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Дані щодо наслідків уточнюються.

Чернігівщина: за добу — 2 обстріли (104 вибухи).

Ворог із САУ та АГС обстрілював Новгород-Сіверський район.

Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформації не надходило. Дані уточнюються.

Сумщина: вночі та вранці росіяни здійснили 2 обстріли населених пунктів та прикордонних територій Сумської області. Зафіксовано 19 вибухів. Обстрілів зазнали Миропільська та Хотінська громади. Без наслідків.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 25 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 116 вибухів.

Дніпропетровщина: вночі агресор обстріляв Нікополь. Вдарив по місту з важкої артилерії.

Загиблих та поранених немає. Щодо руйнувань – уражені території обстежують фахівці.

Нікополь та Марганецька громада вчора зазнали ворожих атак. Ворог поцілив двома дронами-камікадзе. Кілька разів гатив з важкої артилерії.

Як наслідок – зайнявся приватний будинок. Вогонь рятувальники вгамували. Пошкоджено чотири оселі. Побиті комунальне підприємство, лінія електропередач, газопровід, сталося загоряння сухої трави.

Запорізька область: ворог вів вогонь по 21 населеному пункту, зафіксовано 130 ударів.

Надійшло 30 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури. Місцеве населення не постраждало.

Харківщина: вчора внаслідок удару 2 керованими авіабомбами по с. Копанки Ізюмського району пошкоджено 2 приватні будинки.

Внаслідок обстрілу Вовчанська Чугуївського району пошкоджено три приватні житлові будинки, господарчі споруди, сталася пожежа. Знищено автомобіль, пошкоджено 3 автомобілі.

Внаслідок артилерійського обстрілу с. Кучерівка Куп'янського району пошкоджено приватний будинок, господарча споруда, автомобіль та мотоцикл, сталася пожежа.

Вчора вдень ворог обстріляв околиці с. Кіндрашівка Куп'янського району, на відкритій території горіла трава на площі 3 га.

Луганщина: учора авіаційних ударів зазнали Новоселівське та Невське. Від ствольної та реактивної артилерії постраждали Невське та БІлогорівка.

За добу противник здійснив 157 обстрілів (541 снарядів).

Донеччина: під вогнем росіян минулої доби —12 населених пунктів. Пошкоджено об’єктів 12 житлових будинків (з них 1 – багатоквартирний), 2 складських приміщення та будівля КП "Вода Донбасу", водопровід, будівля цеху, складське приміщення, 31 цивільний автомобіль, 4 службових автомобілі поліції, гуртожиток.

За добу по області: одну людину поранено.

Миколаївщина: вночі на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони було знищено чотири ударні БпЛА типу "Shahed 131/136".

Сьогодні на ранок фіксувалися ворожі артилерійські обстріли по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 96 обстрілів (432 снаряди), з них по м. Херсон — 2 обстріли (3 снарядів).

Росіяни поцілили у райони 31 населеного пункту області; територію та будівлю заводу, заклад громадського харчування у Херсоні.

Вчора зранку російські війська обстріляли Херсон. Під ворожий удар потрапили працівники комунального підприємства, які наводили лад у центральній частині міста. Обидва – зараз у лікарні. У 24-річного чоловіка важкі травми кінцівок. У його колеги діагностували поранення ока та контузію. Також внаслідок обстрілів пошкоджено автівку комунальників, у навколишніх будинках — вибиті вікна.

Окупанти атакували агропідприємство у селищі Інженерне. Внаслідок обстрілу знищено сільськогосподарську техніку. Люди не постраждали.

Внаслідок обстрілів с. Микільське поранень зазнав 48-річний чоловік. Постраждалого доправили до лікарні.

Близько 17:00 завдано ворожого ракетного удару з СУ-34 по м. Херсон, влучання в будівлю дитячого кафе, яку частково зруйновано. Також пошкоджено приватний будинок.Без постраждалих.

За добу через російську агресію 3 людини дістали поранення.

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