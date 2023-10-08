Пожежі, понівечені автівки та будинки: з'явилися фото після масованого обстрілу Херсонщини

Минулося без жертв, але є постраждалі.

Вночі, 8 жовтня, російська армія з артилерії била по Херсону та населеним пунктам правобережжя. Через обстріли поранені 11 жителів області.

Прокуратура Херсонщини розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

"Пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки, господарські споруди, газопровід, автотранспорт. Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями вживають заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора", - йдеться у повідомленні.

Наслідки обстрілу / Фото: Прокуратура Херсонської області

У ДСНС додали, що окупанти били по всіх житлових кварталах Херсона з різного виду зброї.

"Через ворожі "прильоти" виникло 10 пожеж. За різними адресами горіло чотири житлові будинки, три господарчі споруди, автомобілі та покинуте складське приміщення. Рятувальники до самого ранку ліквідовували наслідки ворожих обстрілів", - йдеться у повідомленні.

Через обстріли виникли пожежі / Фото: Головне Управління ДСНС України у Херсонській області Facebook

Раніше в ОВА повідомили, як минула ніч на Херсонщині та повідимои про трагічні наслідки. Більше про це читайте у нашій новині.

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