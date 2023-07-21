Пожежі, руйнування та знищене зерно: окупанти щільно взялися за Одещину  

Росіяни тільки за два дні ракетних атак знищили 60 тисяч тонн зерна в Чорноморську, а в Одесі пошкодили зерновий і масляний термінали.

Одеса та область вже четвертий день потерпають від ворожих обстрілів. Загостренню передували обстріл Кримського моста та вихід Росії із "зернової угоди". Російська влада відверто заявила, що атакуватимуть два українських міста - Одесу та Миколаїв - після “теракту” (так у Росії назвали вибух на мосту - ред.) на мосту.

ТСН.ua нагадує останні атаки на Одещину.

Обстріл 18 липня

У ніч проти 18 липня у Повітряних силах ЗСУ попередили про небезпеку. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що ворог підготував кілька хвиль атаки, які і здійснив.

Вночі ЗС РФ атакували південь України ракетами й дронами-камікадзе Shahed.

Очільник Офісу президента України Андрій Єрмак переконаний, що обстріл підтверджує цілі Кремля.

"Нічна атака росіян на Одесу та Миколаїв з використанням ракет та "шахедів" — це ще один доказ того, що країна-терорист хоче поставити під загрозу життя 400 мільйонів людей у різних країнах, які залежать від українського продовольчого експорту", — заявив Єрмак.

Обстріл 19 липня

19 липня РФ кілька разів атакувала південні міста України ракетами і безпілотниками. Постраждала портова інфраструктура і зернові термінали в Одесі та Чорноморську.

За даними Мінагрополітики, тільки в порту Чорноморська російські війська знищили 60 тисяч тонн зерна, яке мали відправити два місяці тому в межах зернової ініціативи. В Одесі ракети "Онікс" і Х-22 влучили в зерновий і масляний термінал, пошкоджено резервуари.

Армія РФ випустила по регіону вісім ракет Х-22, одну ракету Х-59, шість ракет "Онікс", а також вісім дронів-камікадзе типу Shahed-136.

Зруйнована будівля внаслідок обстрілів / Фото: Associated Press

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Одесу можуть захистити системи ППО SAMP/T або Patriot, які потрібно відправити Україні додатково.

"Є дві системи на сьогодні. Я домовлявся з президентом [Франції Емманюелем] Макроном і прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні, коли ми отримали SAMP/T. Не будемо зараз говорити, де перебувають ці системи, але вони працюють, і працюють чудово", — зазначив голова держави.

Обстріл 20 липня

У ніч проти 20 липня Збройні сили Росії знову атакували Одеську та Миколаївську області із застосуванням крилатих ракет "Калібр" і надзвукових протикорабельних ракет "Онікс".

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що в передмісті Одеси є руйнування, а також виникла велика пожежа на площі 300 кв.м.

"Агресор навмисне б'є по портовій інфраструктурі – постраждали адміністративні та житлові будинки навколо, а також консульство Китайської Народної Республіки. Це говорить про те, що ворог не звертає ні на що уваги", – сказав він.

За даними спікерки ОК "Південь" Наталії Гуменюк, у передмісті Одеси зруйновано адміністративну будівлю. Поранення дістали четверо осіб.

"Потрапляння в області стосуються об'єктів логістики — це складські приміщення. Ми знаємо, що були застосовані ракети різного базування, долучався до атаки підводний човен, який ніс чергування в Чорному морі, і стратегічна авіація, і застосовувалися берегові ракетні комплекси", — сказала Гуменюк.

Що відомо про жертв та постраждалих

Унаслідок нічної атаки по місту Одеса постраждали вісім людей, серед яких – троє співробітників Держслужби з надзвичайних ситуацій.

До міських лікарень у стані середньої важкості госпіталізували трьох постраждалих, зокрема й одного рятувальника. У них лікарі діагностували осколкові поранення та отруєння продуктами горіння.

21-річний охоронець цивільної будівлі під час нічного обстрілу загинув.

Наслідки обстрілу Одеси / Фото: Associated Press

Сили ППО ліквідували дві з трьох крилатих ракет морського базування Калібр, три з п’яти крилатих ракет наземного базування Іскандер-К, 13 із 19 ударних дронів Shahed-136/131.

Сім крилатих ракет "Онікс" та чотири крилаті ракети повітряного базування Х-22 збити не вдалося.

Обстріл 21 липня

В ніч проти 21 липня російська армія влучила ракетами в термінали з зерном одного з агропідприємств Одеської області.

За даними Одеської ОВА, поранення склом під час вибуху отримали двоє співробітників підприємства. Під час удару знищило 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю.

"Дві ракети влучили в зерносховища одного з сільськогосподарських підприємств. Спалахнула пожежа і вже під час боротьби з вогнем пролунала повторна тривога. Ще одна ракета поцілила в те саме підприємство, понівечивши сільськогосподарську та рятувальну техніку", — йдеться у повідомленні ОВА.

Зруйнована машина рятувальників / Фото: ДСНС

Російська армія атакувала регіон ракетами типу "Калібр", вивівши серед ночі на бойове чергування ракетоносій у Чорне море.

"Спрямували ракети дуже складним курсом з використанням особливостей рельєфу, зокрема особливості самого Чорного моря. Дуже низька висота і максимальне наближення спрямування ракет до державного кордону України, тобто провокація на провокації. Влучання відбулося фактично одночасно з сигналом повітряної тривоги, оскільки виявлення ракет в таких обставинах дуже складне", — зазначила Наталя Гуменюк.

Також під час ракетного удару зруйнувало дві машини рятувальників, повідомили у ДСНС.

Вдень, 21 липня, близько 11:00 Повітряні сили ЗСУ зафіксували пуски ворожих надзвукових протикорабельних ракет "Онікс". Боєприпаси, наголосили оборонці неба, ворог скерував у напрямку Одеської області.

Одразу після цього жителі регіону почали повідомляти про вибухи, а очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер закликав людей залишатися в безпечних місцях до відбою та не фільмувати роботу протиповітряної оборони.

За 20 хвилин у ПС ЗСУ повідомили про повторні пуски "Оніксів". Згодом стало відомо, що російські війська випустили по важливому об’єкту інфраструктури в Білгород-Дністровському районі Одеської області сім ракет.

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